Посольство РФ проверяет данные о россиянах на упавшем в Индонезии самолете

На данный момент какой-либо информации о нахождении российских граждан на борту пропавшего с радаров самолета индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air пока нет. Об этом заявил пресс-атташе посольства РФ в Джакарте Денис Тетюшин.

"Мы сделали официальный запрос в поисково-спасательную службу Индонезии. Ждем ответа от них", - заявил он РИА Новости.

Ранее агентство "Синьхуа" сообщило, что пассажирский Boeing упал в воду недалеко от Джакарты. Найдены обломки и части тел. Отмечается, что о нахождении обломков и тел сообщил капитан корабля береговой охраны​​​.

Напомним, самолет авиакомпании Sriwijaya Air, вылетевший из Джакарты, пропал с радаров по пути в Понтианак. По сообщениям местных СМИ, на борту самолета находились 56 человек, в том числе 7 детей и 3 младенца, а также 2 пилота и 4 бортпроводника.