Пушков обозначил политику новой администрации США по отношению к России

США намерены противостоять Китаю и России, которые рассматриваются как противники Вашингтона. Так спрогнозировал внешнюю политику США при избранном президенте Джо Байдене сенатор Алексей Пушков.

По его словам, США намерены противостоять обоим, но прежде всего - "все более настойчивому Китаю". При этом в Вашингтоне понимают, что в одиночку им не справиться. Поэтому предложат создание "глобальной коалиции демократий" против "авторитарных режимов" в лице Китая, а также России.

Подобная коалиция против России уже существует на основе НАТО, но антикитайский альянс еще только предстоит создать, отмечает сенатор. При этом США могут попытаться распространить влияние Запада и на азиатские страны. Кроме того, особое значение приобретут государства Средней Азии, Южного Кавказа, Восточной Европы (прежде всего, Беларусь и Украина), расположенные между "западным альянсом" и Россией с Китаем.

Эти регионы станут зоной соперничества между противостоящими друг другу "либерально-демократическим" и "авторитарным" "типами миропорядка". Особая роль в новой доктрине США отводится сочетанию геополитического соперничества с идеологическим подходом.

"Идеологизация геополитического соперничества характерна для "холодной войны" и возрождает ее в новой форме - как конфронтацию между "альянсом демократий" и "альянсом диктатур", - пояснил Пушков в Twitter.