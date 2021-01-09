Андрей Бочкарев: В Москве строятся 98 ТПУ

В столице строятся 98 транспортно-пересадочных узлов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В Москве уже построен 41 транспортно-пересадочный узел и еще 57 проектов - в стадии реализации, - рассказал он. - ТПУ являются комфортными хабами для связи различных видов транспорта и обеспечат в перспективе более 160 пересадок для пассажиров".

Глава стройкомплекса отметил, что за счет средств Адресной инвестиционной программы в 2021-2023 годах планируется построить 33 ТПУ в Москве в рамках развития метрополитена столицы:

"Строительство ТПУ ведется на базе ряда станций метро. Например, сейчас работы ведутся на крупнейшем ТПУ "Нижегородская", который объединяет одноименную станцию МЦК, станцию "Нижегородская" Большой кольцевой и Некрасовской линий метро, а также платформы пригородных электричек и остановки наземного транспорта. Кроме того, на базе станции "Электрозаводская", которую открыл мэр Москвы Сергей Собянин в конце 2020 года, ведется реализация ТПУ с пешеходным мостом через Яузу".