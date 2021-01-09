Бочкарев: В 2021 году начнут надвижку центрального пролета моста на "ЗИЛе"

В этом году начнут возводить пролетные строения мостового перехода через Москву-реку, который свяжет территорию комплексного развития "ЗИЛ" с Донским районом. Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев поделился подробностями:

"Новый мост повысит транспортную доступность территории бывшей промзоны "ЗИЛ", которую мы активно развиваем совместно с инвесторами. Почти полукилометровое инженерное сооружение свяжут с улично-дорожной сетью строящихся кварталов".

Центральное пролетное строение моста возведут методом надвижки, с использованием 60-метрового аванбека. Таким образом удастся избежать ограничений для навигации судов по Москве-реке.

Проект мостового перехода разработан инженерами городской группы компаний "Моспроект-3". Специалисты холдинга предложили сразу несколько нестандартных технологических решений.

"Главный пролет моста, под которым и будет осуществляться навигация, запроектирован из металлических конструкций с ортотропной плитой проезжей части. Использование металлоконструкций позволило обеспечить необходимые габариты для прохода судов. Пролетные строения "подходов" запроектированы балочными из железобетона и объединены в температурно-неразрезные плети", - уточнила генеральный директор ГК "Моспроект-3" Анна Меркулова.

Напомним, на месте бывшей территории "ЗИЛ" возводится новый район со смешанной застройкой. На "ЗИЛе" уже построена школа-гигант, рассчитанная на 2500 учеников, запланированы и другие объекты социальной инфраструктуры. В новом районе активно формируется транспортная сеть: здесь имеется одноименная станция Московского центрального кольца и проложена центральная магистраль - проспект Лихачева. В дальнейшем через затон Новинки возведут мост, который свяжет район с проспектом Андропова, а также продлят к району Симоновскую набережную, по которой можно будет добраться в центр города. К платформе "ЗИЛ" подведут новую Бирюлевскую линию, которая будет иметь пересадку на Большое кольцо метро.