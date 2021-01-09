Карту "Тройка" внедрят по всей России

Московская транспортная карта "Тройка" может быть внедрена в ряде регионов России уже в этом году. Об этом заявил заммэра столицы Максим Ликсутов.

"Сейчас карта полноценно работает в Туле. Мы также тестируем ее на 2 маршрутах в Московской области и ведем переговоры с более чем 25 регионами РФ", - подчеркнул глава транспортного комплекса Москвы. Регионы сами примут необходимые решения по итогам тестирования московской билетной системы.

Главная мотивация - удобство пересадок. Пассажирам не придется переплачивать, если они добираются на работу не на одном виде транспорта. К тому же, власти городов смогут четко отслеживать, насколько востребованы те или иные маршруты в разное время.

На сегодняшний день по "Тройке" за пределами Москвы совершено более 170 тысяч поездок.