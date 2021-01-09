Минсельхоз распространит сельскую ипотеку на Подмосковье

Минсельхоз хочет распространить сельскую ипотеку на Московскую область, одновременно увеличив для всех регионов размер кредита.

Проектом изменений в правила выдачи сельской ипотеки предусматривается повышение верхнего "лимита" кредитов на строительство жилого дома до 5 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства. Сейчас сумма кредита ограничена 5 млн рублей только для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа, для остальных регионов верхняя планка - 3 млн рублей.

Кроме того, предлагается распространить действие программы льготной сельской ипотеки на Московскую область. Сейчас она не распространяется на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург. Документ находится на стадии согласования.

Ранее сообщалось, что проектом постановления правительства предусматривается распространение льготной сельской ипотеки на Московскую область, но кредит будет предоставляться только на строительство жилого дома на земельном участке, находящемся в собственности у заемщика и расположенном на сельских территориях Московской области. Получить его смогут те, кто трудится в АПК и именно на этой сельской территории не менее двух лет.