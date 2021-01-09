Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Марина Трубилина 
10:27 09.01.2021

Минсельхоз распространит сельскую ипотеку на Подмосковье

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Минсельхоз хочет распространить сельскую ипотеку на Московскую область, одновременно увеличив для всех регионов размер кредита.

Фото: iStock
Что будет со ставками по ипотеке в 2021 году

Проектом изменений в правила выдачи сельской ипотеки предусматривается повышение верхнего "лимита" кредитов на строительство жилого дома до 5 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства. Сейчас сумма кредита ограничена 5 млн рублей только для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа, для остальных регионов верхняя планка - 3 млн рублей.

Кроме того, предлагается распространить действие программы льготной сельской ипотеки на Московскую область. Сейчас она не распространяется на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург. Документ находится на стадии согласования.

Ранее сообщалось, что проектом постановления правительства предусматривается распространение льготной сельской ипотеки на Московскую область, но кредит будет предоставляться только на строительство жилого дома на земельном участке, находящемся в собственности у заемщика и расположенном на сельских территориях Московской области. Получить его смогут те, кто трудится в АПК и именно на этой сельской территории не менее двух лет.

Сейчас читают

Жилая недвижимость
08.01.2021

Дефицит мигрантов-строителей приведет к подорожанию нового жилья

Дефицит мигрантов-строителей приведет к подорожанию нового жилья

Мигранты на стройки приехать не могут, а россияне работать за их зарплаты не хотят. Бизнесу предстоит найти золотую середину: и штат заполнить, и цены на жилье резко не поднять, говорит глава ТПП Сергей Катырин

Ипотека
05.01.2021

Что будет со ставками по ипотеке в 2021 году

Что будет со ставками по ипотеке в 2021 году

В апреле была запущена программа льготной ипотеки под 6,5%, которая помогла застройщикам и заемщикам. При этом в ряде городов выросли цены на жилье. Аналитики "Российской газеты" поспорили о том, нужно ли продлевать программу

ЖКХ
04.01.2021

Мишустин продлил беззаявительный порядок субсидий на ЖКУ

Мишустин продлил беззаявительный порядок субсидий на ЖКУ

Гражданам не придется подавать заявление и документы, чтобы продолжать получать субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Этот порядок продлен до апреля. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин