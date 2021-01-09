Новый автомост через Москву-реку начнут строить в этом году

Через Москву-реку проложат новый автомост. Как сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, пролетные строения начнут возводить уже в этом году.

Сооружение свяжет территорию "ЗИЛа", где идет активное строительство жилья, с Донским районом. Как уже писала "РГ", результатом этого строительства станет создание новой магистрали на юго-востоке мегаполиса.

"Новый мост повысит транспортную доступность территории бывшей промзоны "ЗИЛ", которую мы активно развиваем совместно с инвесторами. Почти полукилометровое инженерное сооружение свяжут с улицами строящихся кварталов", - добавил Андрей Бочкарев.