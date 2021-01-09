Собянин: В Москве открылось более 200 катков с искусственным льдом

Более 200 катков с искусственным льдом открылось этой зимой в Москве. Об этом мэр Сергей Собянин написал у себя "ВКонтакте".

Глава города отметил, что бесплатные катки работают в целом ряде районов, в том числе в Гольяново. На каждом катке соблюдаются антиковидные правила: сотрудники следят за количеством посетителей, просят надевать маски и перчатки в пунктах проката и раздевалках.

"Но, тем не менее, катание на свежем воздухе приносит истинное удовольствие и самые позитивные эмоции.", - написал Сергей Собянин.