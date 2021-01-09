В Москве накрыли три "антиковидных" вечеринки

Минувшей ночью в Москве были обнаружены три кальянные, работавших после 23:00 вопреки санитарным требованиям. В двух заведениях пришлось применить спецсредства, чтобы пресечь "антиковидные" вечеринки.

Как рассказал журналистам главный инспектор ОАТИ Андрей Поплавский, были проверены заведения "МосКальян", Hookahplace и "Энигма".

В центре Москве могут оштрафовать на 300 тысяч рублей или закрыть на срок до 90 суток за выявленные нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции. Об этом журналистам сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрей Поплавский. В "МосКальяне" посетителей обслуживали даже после полуночи, посетители курили кальяны и не носили масок и перчаток. Причем сотрудники отказывались пускать представителей власти и пришлось применить спецсредства, как и в баре Hookahplace.

А в баре "Энигма" после полуночи отдыхали в основном подростки. В этом заведении также были найдены баллоны с газом и множество упаковок шариков. На все проверенные заведения составили административные протоколы, им может грозить крупный штраф либо закрытие на срок до 90 суток, наказание в каждом случае определит суд.