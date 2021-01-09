В Москве поставлен рекорд по строительству жилья

В течение прошлого года в Москве был сдан рекордный объем жилой недвижимости - 4,9 млн квадратных метров. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Общая площадь недвижимости, построенной в первый год пандемии, составила 10,8 млн "квадратов". То есть большая часть этого объема приходится на нежилые здания.

Как отметил заммэра, в планах на 2021 год - построить в Москве не менее 8,5 млн кв. метров недвижимости, из которых 4 млн кв. метров составят жилые дома.

Глава столичного стройкомплекса напомнил, что за последние десять лет в Москве построили 89,6 млн. кв. метров недвижимости, в том числе 36 млн. кв. метров жилья.