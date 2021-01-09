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09.01.2021 / 11:45
Текст: Сергей Бабкин

В Москве продолжится строительство больницы около Коммунарки

В этом году в столице продолжится строительство знаковых объектов здравоохранения, в том числе - корпусов многопрофильной клинической больницы у поселка Коммунарка. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В общей сложности за 2020 год построено 14 зданий для медицинских организаций. "Стоит задача выстроить в городе современную систему здравоохранения, благодаря чему каждый москвич сможет получать медицинские услуги мирового уровня в шаговом доступе", - добавил глава столичного стройкомплекса.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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В ближайшие три года по адресной инвестиционной программе в Москве построят еще 64 здания для больниц и поликлиник. Речь идет, в частности, о многопрофильной клинической больнице с роддомом вблизи поселка Коммунарка, реновации территории Детской городской клинической больницы святого Владимира, строительстве корпусов для Московского клинического научно-практического центра им. А.С. Логинова.

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