В Башкирии в ДТП погибли три человека

7-летняя девочка и 8-летний мальчик, а также 35-летняя женщина погибли в столкновении автомобилей Mitsubishi Lancer и Hyundai Solaris.

По предварительной информации ГУ МЧС по РБ, авария произошла на 217 километре федеральной трассы Р-240 Уфа - Оренбург, недалеко от города Кумертау.

- В ДТП получили различные травмы пять человек, в том числе трое детей, - уточнили подробности происшествия в спасательном ведомстве. - Они доставлены в Мелеузовскую ЦРБ. Для оказания психологической помощи родственникам погибших направлен психолог МЧС России.

Причины ДТП уточняются.