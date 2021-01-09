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09.01.2021 10:57
Рубрика: Общество

Более 300 пациентов с коронавирусом вылечили военные врачи в Хакасии

Текст: Юрий Гаврилов
В мобильном многопрофильном госпитале на 100 коек, развернутом прошлой осенью в Хакасии медиками Центрального военного округа, полностью вылечили от новой коронавирусной инфекции уже более 300 пациентов.

В пресс-службе ЦВО рассказали, что направление в эту лечебницу, работающую в городе Черногорске на базе реабилитационного центра им. А.Лебедя, выдают участковые терапевты. Основанием для госпитализации являются результаты компьютерной томографии и подтвержденный диагноз COVID-19.

Фото: Донат Сорокин / ТАСС
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Кроме того, там долечивают пациентов из специализированных больниц Хакасии. Им назначают тот или иной курс терапии в зависимости от степени тяжести протекания болезни и сопутствующих патологий. После завершения лечебного курса проводят ПЦР - исследования. Пациентов выписывают только при отрицательном результате теста на коронавирус. "На базе развернутого мобильного госпиталя в интересах больниц Республики Хакасия военными специалистами проведено около 2000 ПЦР - анализов с предоставлением заключения", - отметили в пресс-службе ЦВО.

Напомним, что этот госпиталь Минобороны направило в Хакасию по решению президента России Владимира Путина после обращения жителей республики. Лечебницу в Черногорске военные собрали буквально за сутки. В госпитале имеется пять отделений: приемно-сортировочное, инфекционное, санитарно-эпидемиологическое, собственно госпитальное и отделение анестезиологии и реанимации. Есть даже полевая лаборатория для проведения тестов на наличие COVID-19.

Работают в госпитале около 200 человек, в том числе военврачи и младшие медицинские специалисты. В их распоряжении все необходимое для лечения широкого спектра патологий. Военные, в частности, используют при необходимости аппараты УЗИ, рентгенографии и искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов и анализаторы крови.

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