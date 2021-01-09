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Рубрика: Происшествия

Из-под снега под Норильском спасли девушку

Текст: Тимофей Борисов

В МЧС России сообщили о спасении девушки из-под лавинного завала. Она находилась под снегом возле одного из пяти заваленных домиков. Это большая удача, так как температура воздуха в районе поисково-спасательной операции сейчас минус 23 градуса и с работами надо торопиться, дорога каждая минута.

Фото: МЧС РФ
В МЧС показали ход спасательных работ после схода лавины под Красноярском

"Проведение поисково-спасательных работ осложняется темным временем суток, температурой воздуха -23° С и метелью со скоростью ветра до 12 м/с. Для усиления группировки к месту следуют спасатели Дудинского арктического поисково-спасательного отряда МЧС России. В готовности находится самолет Ан-74 МЧС России и спасатели Сибирского регионального поисково-спасательного отряда". - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Красноярскому краю Алена Алексишина.

Также по данным свидетелей, которые сейчас также помогают спасателям в спасательным работах, еще под снегом находится семья из 4 человек - двое взрослых и двое детей. Они живы, у них работает телефон и связь с ними есть. Но докопаться до их домика пока не удается.

Остальные домики скорее всего были пустыми. Погода у склона была плохая и поэтому отдыхающих, к счастью, в тот вечер в поселке было мало.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

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