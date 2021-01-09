На месте схода лавины под Красноярском удалось спасти несколько человек

На месте схода лавины в Красноярском крае обнаружены живыми четыре человека, передает ТАСС со ссылкой на свои источники в экстренных службах.

"Семья из четырех человек найдена после схода лавины", - подтвердили агентству.

Известно, что из-под снега извлечена женщина и она передана медикам. Сколько еще человек находятся под лавной - неизвестно.

"По состоянию на 23:40 мск в районе горнолыжного склона "Гора Отдельная" в результате схода снежной массы под завалом оказалось до шести построек, под завалами могут находиться люди, проводятся поисково-спасательные работы", - уточнили в МЧС.