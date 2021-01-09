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09.01.2021 09:22
Рубрика: Происшествия

Прокуратура начала проверку в связи со сходом лавины в Норильске

Текст: Екатерина Дементьева

Как говорится в сообщении ведомства, дополнительной проверки требуют предварительные данные об обстоятельствах схода лавины, в том числе времени ЧП. Согласно этим данным, снежные массы сошли со склона в 23:17 местного времени (19:17 МСК).

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Под завалами оказались пять домиков. Ранее официальные источники говорили о четырех строениях.

Сотрудники прокуратуры на месте координируют работу правоохранительных органов по установлению всех причин и обстоятельств происшествия.

Кроме того, прокурор Красноярского края взял под свой контроль расследование уголовного дела, возбужденного региональным СКР, по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Напомним, в ночь на 9 января в Норильске, в районе Талнах сошла лавина. Под завалами удалось оперативно обнаружить обнаружить 14-летнего юношу - со множественными переломами и обморожением он отправлен в больницу. Также было найдено тело 38-летней женщины. Еще один турист смог самостоятельно выбраться из-под снега и обратиться за медицинской помощью. Его состояние медики оценили как удовлетворительное.

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