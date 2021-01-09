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Рубрика: Происшествия

У спасенного из лавины под Норильском подростка переломы и обморожения

Текст: Тимофей Борисов

С места ЧП в Красноярском крае, где сошла лавина, пришло уточнение. По данным свидетелей и врачей, работающих в районе ЧП под Норильском, единственный спасенный из под снега - это все же юноша, а не девушка. Ему 15 лет. Он доставлен в районную больницу с переломами и обморожениями.

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Кроме него, по данным волонтеров, под завалами еще находятся четыре человека. Указывают, что речь идет о заблокированной в своем домике семье начальника канатной дороги Ивана Попова. По предварительной информации, связь с ними есть.

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