В Кузбассе в результате тройного ДТП погиб человек

На территории Крапивинского района Кемеровской области произошло столкновение легкового автомобиля Lada Priora, микроавтобуса "ГАЗель" и пассажирского автобуса "НефАЗ". Как передает ТАСС, в результате ДТП один человек скончался, а четверо были госпитализированы.

Авария произошла около 14.00 по местному времени. По предварительной информации виновником тройного ДТП стал водитель легкового автомобиля, двигавшегося со стороны Ленинско-Кузнецкого в направлении Кемерово. Мужчина, сидевший за рулем "Лады" начал обгон автобуса, не убедившись в безопасности маневра и столкнулся с "ГАЗелью" дорожных служб, ехавшей во встречном направлении.

От страшного удара кузов легковушки буквально разорвало на две части, один из фрагментов машины отбросило под пассажирский "НефАЗ". В свою очередь "ГАЗель" повело в сторону, она также столкнулась с автобусом и опрокинулась на бок. Судя по роликам пользователей соцсетей, ставших очевидцами аварии, машины разбросало на десятки метров друг от друга.

Погиб один из пассажиров Lada Priora, еще один пассажир и водитель легковушки получили различные травмы. Кроме того, были госпитализированы водитель и пассажир служебной "ГАЗели". Сейчас медики оценивают их состояние. Никто из людей, находившихся в автобусе, не пострадал.