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09.01.2021 09:30
Рубрика: Происшествия

Завершились поисковые работы на месте схода лавины под Норильском

Текст: Екатерина Дементьева
В Талнахе под Норильском завершены поисковые работы. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Красноярскому краю Алена Аликсишина.

По ее словам, четверо человек находились в одном домике. Трое - два взрослых и ребенок - погибли. Подросток со множественными травмами в тяжелом состоянии направлен в больницу.

Фото: Денис Кожевников/ТАСС
Найдено тело ребенка под лавиной в Красноярском крае

Следственный комитет РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия после схода лавины на горнолыжную базу "Гора Отдельная" расследует уголовное дело по статье УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Расследование находится на контроле прокурора Красноярского края.

Напомним, ночь на 9 января под Норильском, в районе Талнах сошла лавина. Снежные массы засыпали, по данным краевой прокуратуры, пять домиков. Люди, по данным МЧС, находились в одном из них.

Как сообщают местные жители, накануне в Норильске и окрестностях было холодно и мела метель. Поэтому горнолыжка пустовала, катаний не было.

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