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09.01.2021 15:02
Рубрика: Культура

Мариинский театр показал "Ночь перед Рождеством"

Текст: Наталья Кожевникова
В Мариинском театре представили рождественскую премьеру - оперу Николая Римского-Корсакова "Ночь перед Рождеством". На историческую сцену вернулся обновленный спектакль, поставленный Ольгой Маликовой в 2008 году сначала на сцене Концертного зала, а в 2014 году перенесенный на Историческую сцену театра. Теперь над версией "Ночи перед Рождеством" поработал хореограф Илья Живой, на основе и с теми же декорациями постановки Ольги Маликовой (сценография - Ксения Пантина, костюмы - Варвара Евчук).
Фото: Наташа Разина/ Пресс-служба Мариинского театра Фото: Наташа Разина/ Пресс-служба Мариинского театра
Фото: Наташа Разина/ Пресс-служба Мариинского театра

Премьера показала, что спектакль капитально обновили - открыли все купюры в партитуре, заново поставили многие сцены, добавили танцы, видео-проекции (художник по видео - Виктория Злотникова) и другие сценические эффекты и волшебства света. Глеб Фильштинский был художником по свету и в старом спектакле, но здесь - словно интенсифицировал световую партитуру, сделал ее более насыщенной, создав особый резонанс и единство со звучанием оркестра, за пультом которого в премьерный вечер был Валерий Гергиев.

Фото: Виктор Васильев/ГДМТ "Зазеркалье"
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В обновленном спектакле "Ночь перед рождеством" оркестр словно заиграл новыми красками, удивительно тонко создавая и ощущение морозного вечера в начале оперы, и нежного рассвета в оркестровом заключении, расцвечивая феерические сцены игр и плясок звезд, вовлекая в сказочный полет Вакулы на Черте.

Наивные декорации в стиле детских спектаклей или фильмов - облака на ниточках, заснеженные домики, катающаяся печь, гигантские вареники - придают бесхитростное обаяние спектаклю. Поскольку Илья Живой - прежде всего хореограф, то и танцев в спектакле получилось много и к месту, причем, танцуют не только балетные танцовщики во вставных номерах, но отлично двигаются и оперные солисты. Все актерские работы получились органичными, и каждый - и в большой, и в малой роли, - явно получал удовольствие, которое передавалось и в зал.

В первом спектакли были заняты ведущие солисты театра: Елена Стихина (только за последний месяц сумевшая перевоплотиться в Валькирию, Розалинду и Оксану), Сергей Скороходов (Вакула), в неожиданном для себя комическом амплуа предстали Юлия Маточкина (Солоха) и Станислав Трофимов (Чуб), создали яркие характерные образы Денис Закиров (Дьяк), Александр Никитин (Голова), Андрей Попов (Черт), Роман Бурденко (Пацюк).

Прямая речь

Валерий Гергиев, руководитель Мариинского театра:

- Судьба сегодняшнего спектакля оказалась фантастической. Мы планировали выступить 7 января в Тихвине, но неожиданно для нас это оказалось опасной затеей, потому что Тихвин попал в красную зону по заболеваемости.

Фото: пресс-служба Мариинского театра
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Я уже говорил, что когда-то наш первый приезд с оркестром в Тихвин, мое посещение города, отцовского дома Римского-Корсакова, могилы его отца, потрясающего монастыря и самое главное - великой Тихвинской иконы Божией Матери, - произвело на меня колоссальное впечатление. И мне хотелось эту невероятную оперу показать именно 7 января именно в Тихвине. Но судьба распорядилась так, что мы должны были либо совсем отказаться от этой идеи, либо срочно перегруппировать, максимально расширить масштабы этой работы, срочно вводить наших известных, уже знаменитых певцов, чтобы придать этому событию большой масштаб. Буквально перед Новым годом мы включили в состав певцов, которые даже не помышляли, что будут петь. Была проделана совершенно невероятная работа, которая не прекращалась ни 31 декабря, ни 1 января, работали буквально днем и ночью все новогодние дни.

Очень значительную работу провела вся постановочная бригада, все обменивались мнениями, искали наилучшие варианты, оптимальные для того, чтобы постановку можно было показать и в небольшом Дворце культуры в Тихвине, и в масштабах исторической сцены Мариинского театра. Я очень доволен работой певцов, оркестра и хора, думаю, что мы с постановочной бригадой в ближайшие несколько дней еще продолжим поиск некоторых деталей, исходя из пожеланий самого Римского-Корсакова.

Илья Живой, хореограф, режиссер:

- Работа была большая, сложная, но мы это сделали. Надеюсь, результат получился достойный уровня Мариинского театра. Опера прозвучала полностью, удалось открыть все купюры и насытить спектакль дополнительными эффектами, переосмыслить некоторые сцены и внести большую ясность, приблизив к тому, как это было написано Гоголем и как это хотел показать Римский-Корсаков, в партитуре он оставил большое количество ремарок. И я работал очень близко к этим ремаркам, пожеланиям автора музыки.

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