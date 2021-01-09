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09.01.2021 16:01
Рубрика: Власть

Отряд кораблей Балтийского флота зашел в сирийский порт Тартус

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

Отряд кораблей Балтийского флота совершил деловой заход в сирийский порт Тартус. В составе отряда - корвет "Стойкий", средний морской танкер "Кола" и морской буксир "Яков Гребельский".

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости
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Об этом сообщил отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту. В ходе визита моряки проведут плановые осмотры своих кораблей, пополнят продовольственный запас. Кроме того, экипажи отдохнут после длительного морского перехода.

Отряд кораблей отправился из Балтийска 16 декабря прошлого года. Через Гибралтарский пролив он вышел в Средиземное море. В Атлантике корвет "Стойкий" провел учебу по поиску, обнаружению и уничтожению подлодки "неприятеля". На учениях моряки взаимодействовали с экипажем противолодочного вертолета Ка-27ПЛ.

Основная задача длительного похода - обеспечение военно-морского присутствия в районах Атлантики, Средиземного моря и Индийского океана. В длительном походе моряки будут находиться около полугода.

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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