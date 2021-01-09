Отряд кораблей Балтийского флота зашел в сирийский порт Тартус

Отряд кораблей Балтийского флота совершил деловой заход в сирийский порт Тартус. В составе отряда - корвет "Стойкий", средний морской танкер "Кола" и морской буксир "Яков Гребельский".

Об этом сообщил отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту. В ходе визита моряки проведут плановые осмотры своих кораблей, пополнят продовольственный запас. Кроме того, экипажи отдохнут после длительного морского перехода.

Отряд кораблей отправился из Балтийска 16 декабря прошлого года. Через Гибралтарский пролив он вышел в Средиземное море. В Атлантике корвет "Стойкий" провел учебу по поиску, обнаружению и уничтожению подлодки "неприятеля". На учениях моряки взаимодействовали с экипажем противолодочного вертолета Ка-27ПЛ.

Основная задача длительного похода - обеспечение военно-морского присутствия в районах Атлантики, Средиземного моря и Индийского океана. В длительном походе моряки будут находиться около полугода.