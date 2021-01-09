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09.01.2021 11:24
Рубрика: Власть

Саперы обеспечат безопасность более 30 поисковых экспедиций в Ленобласти

Текст: Юрий Гаврилов

В рамках Всероссийской "Вахты памяти-2021" военнослужащие инженерно-саперных подразделений общевойсковой армии Западного военного обеспечат безопасность проведения более 30 поисковых экспедиций, проводимых на территории Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.

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"Саперы проведут инженерную разведку более 500 тысяч кв.м. территории в местах проведения раскопок на наличие взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, их вывоз и дальнейшую утилизацию на полигоне, окажут помощь поисковикам в снятии грунта и подъеме найденных предметов", - уточнили военные.

Известно, что поисковые работы будут вести в местах крупных сражений: на острове Клест Выборгского залива, Невском пятачке, Синявинских и Пулковских высотах, поселке Красный Бор и других населенных пунктах Ленинградской области.

Напомним, что Всероссийская "Вахта памяти" проводится в России ежегодно. За семь лет работы, гражданские поисковики и военнослужащие нашли и захоронили останки более 150 тысяч советских солдат. Было установлено около 8 тысяч имен павших защитников Родины.

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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