В Мурманске из трубы ТЭЦ сделали градусник

В Мурманске из 150-метровой трубы ТЭЦ сделали градусник. Теперь он будет показывать температуру наружного воздуха. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики и ЖКХ региона.

На трубе провели модернизацию, использовав технологию с учетом северных полярных условий - темной ночи и яркого дня. Настроили систему управления и смонтировали светодиодные светильники. Теперь температуру наружного воздуха можно будет разглядеть за три километра, и все благодаря тому, что высота градусника - 65 метров.

Температура отображается на RGB-светодиодной панели, в составе которой 43 светильника. Цвет будет меняться с красного на синий и обратно в зависимости от температуры. Цифры и шкалу отображают 102 монохромных белых светильника. Все оборудование устойчиво к атмосферным явлениям и ультрафиолетовому излучению .Температуру воздуха измеряет датчик, он расположен около дымовой трубы.

После окончания пусконаладочных работ на термометре будут демонстрироваться данные с сайта Гидрометцентра России.