Вспышка COVID-19 произошла в интернате для престарелых под Новгородом

Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в Боровичском доме-интернате для престарелых и инвалидов, сообщило правительство Новгородской области в Facebook.

"В начале года симптомы заболевания появились у троих пациентов, они были изолированы. Проведенное тестирование подтвердило у них наличие вируса. После этого анализы были взяты у всех проживающих в учреждении. На сегодняшний день наличие вируса подтвердилось еще у 72 человек", - сказано в сообщении.

Десять пациентов госпитализировали в Боровичскую ЦРБ, один из них находится в реанимации. У заразившихся, оставшихся в доме-интернате, заболевание протекает в легкой или бессимптомной форме.

На место выехали министр труда и социальной защиты Новгородской области Светлана Семенова и министр здравоохранения региона Резеда Ломовцева.