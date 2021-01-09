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09.01.2021 11:38
Рубрика: Экономика

Аэропорты Сочи и Мурманска наводнили небывалые толпы туристов

Текст: Юрий Гень
Аэропорты Сочи, Мурманска и других городов страны столкнулись с небывалыми толпами туристов, возвращающихся домой после окончания новогодних праздников. Об этом в соцсетях написали очевидцы, застрявшие в рекордных очередях на стойки регистрации в таких городах, как Сочи, Мурманск, Пятигорск и других.

При этом все пользователи Сети сообщают, что как минимум половина туристов не надевают масок, а о соблюдении социальной дистанции вообще нет речи. Еще накануне новогодних праздников врачи-инфекционисты были обеспокоены возможным всплеском заболевания коронавирусом именно из-за таких массовых скоплений людей.

Фото: iStock
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"Нереально безумные, километровые очереди к стойкам регистрации! Я таких не видел нигде и никогда, прожив более 50 лет и отлетав почти в сотню стран", - написал один из туристов на своей страничке в Instagram. Комментарий он дополнил видео, на котором заметно, что очередь в аэропорту Сочи начинается еще на улице.

"Мы ожидаем массовый отъезд в ближайшее воскресенье. Необходимо сделать все для того, чтобы избежать заторов на дорогах, ведущих к аэропорту и вокзалам, а также на автомобильном выезде из города", - сказал мэр Сочи Алексей Копайгородский накануне. Однако массовых скоплений и очередей, где многие туристы могут заразиться COVID-19, как раз и не удалось избежать.

Сообщения туристов, все, как один, говорят, что залы забиты людьми.

"В терминалах ожидания душно и большое скопление людей, которым просто не хватает места", - написал еще один пользователь соцсетей.

Точно такая же ситуация сложилась и в аэропорту Мурманска, где к стойкам протянулись нескончаемые очереди. Многие туристы из Сочи и Мурманска также сообщают, что эти рейсы стали причиной задержки вылета лайнеров, график которых сбился на два, и более часов.

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"Вырваться из этого ада - большое облегчение", - поделился один из туристов. Он добавил, что это его самое яркое впечатление за минувшие новогодние праздники.

Многочисленными жалобами туристов уже заинтересовалась Мурманская транспортная прокуратура. Ведомство начало проверку, в ходе которой оценит действия сотрудников аэропорта.

Судя по онлайн-табло аэропортов, большинство туристов возвращаются в такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и Магнитогорск.

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