Три человека пострадали при взрыве газа в Крыму

Взрыв газовоздушной смеси произошел в одном из частных домов села Межводное в Черноморском районе Крыма. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

По оперативным данным, сигнал о происшествии поступил сегодня в 6.09 утра. На место ЧП немедленно выехали команды спасателей.

Из-под завалов дома спасены три человека. Все они с травмами различной степени тяжести доставлены в Черноморскую центральную районную больницу.

Погибших в результате происшествия нет. Спасатели продолжают разбор конструкций дома, на месте работают специалисты предприятия "Крымгазсети", других смежных ведомств, эксперты выясняют причины происшествия.

По данным ГУ МЧС России по Республике Крым, за первые пять дней нового года на территории полуострова уже зафиксировано 45 пожаров, из которых 26 произошли в жилом секторе. В результате пострадало пять человек: два из них были спасены, трое, к сожалению, погибли. При этом основная причина возникновения подобных ЧП - нарушение правил пожарной безопасности в быту и на открытой территории.