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09.01.2021 11:28
Рубрика: Происшествия

Три человека пострадали при взрыве газа в Крыму

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Взрыв газовоздушной смеси произошел в одном из частных домов села Межводное в Черноморском районе Крыма. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

Фото: Пресс-служба МЧС Республики Крым
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По оперативным данным, сигнал о происшествии поступил сегодня в 6.09 утра. На место ЧП немедленно выехали команды спасателей.

Из-под завалов дома спасены три человека. Все они с травмами различной степени тяжести доставлены в Черноморскую центральную районную больницу.

Погибших в результате происшествия нет. Спасатели продолжают разбор конструкций дома, на месте работают специалисты предприятия "Крымгазсети", других смежных ведомств, эксперты выясняют причины происшествия.

По данным ГУ МЧС России по Республике Крым, за первые пять дней нового года на территории полуострова уже зафиксировано 45 пожаров, из которых 26 произошли в жилом секторе. В результате пострадало пять человек: два из них были спасены, трое, к сожалению, погибли. При этом основная причина возникновения подобных ЧП - нарушение правил пожарной безопасности в быту и на открытой территории.

В регионах Происшествия ЧП Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Взрывы газа в домах

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