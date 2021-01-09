В Сочи природный пожар подобрался к аэропорту - горела сухая трава. Огонь вспыхнул рано утром. По словам очевидцев, еще в темное время суток на склоне горы появилась стена огня и она медленно ползла к аэропорту Сочи.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, площадь горения составила 400 квадратных метров. Для тушения огня было привлечено 13 человек и пять спецмашин.

"Ликвидирован открытый огонь на участке леса в районе села Молдовка (напротив аэропорта). В данный момент на этой территории наблюдается небольшое задымление, производится полив во избежание повторного возгорания", - приводит ТАСС слова начальника управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Вадима Снегирева.

Так же в Сочи в районе Дагомыса, на территории лесничества, продолжает гореть лесная подстилка - сухая опавшая листва и трава. Площадь пожара составляет 500 квадратных метров.

"Ситуация обострилась ночью из-за ветра, который раздувает тлеющий валежник. Тушение леса проводится силами управления МЧС России, ЮРПСО, муниципальной службы спасения и лесничества Сочинского нацпарка", - сообщил Вадим Снегирев.

В экстренном ведомстве добавили, что пожар не представляет угрозы населенным пунктам.