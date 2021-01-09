Хозяйку тюменского дома престарелых задержали после гибели 7 человек

Новости

За сутки в Вооруженных силах вылечили от коронавируса 70 военнослужащих 20:53
Назван состав россиян на смешанную эстафету и сингл-микст 20:31
Большунов укрепил свое лидерство в общем зачете Кубка мира 20:29
Журналист Nеw York Times привился "Спутником V" 20:13
Клэбо: Скучно смотреть за победами русских из дома 20:08
Королева Великобритании привилась от коронавируса 20:08
Капризова и Шестеркина считают фаворитами на приз лучшему новичку сезона НХЛ 19:52
Взрыв на газопроводе произошел в Полтавской области 19:39
Собянин: В Москве открылось более 200 катков с искусственным льдом 19:01
Путин выразил соболезнования президенту Индонезии в связи с авиакатастрофой 18:33
В Москве ограничат движение в четырех округах 17:47
Умер один из создателей советской атомной бомбы Исаак Халатников 17:21
Ретивых и Большунов взяли "серебро" и "бронзу" в спринте на "Тур де Ски" 17:10
Российские лыжницы остались без медалей в спринте на "Тур де Ски" 16:52
В Индии с 16 января начинается общая вакцинация от коронавируса 16:37
Эксперт: В районе исчезновения Boeing 737 слышали два взрыва 16:30
Министр транспорта Индонезии: На борту упавшего Boeing было 65 человек 16:23
Назван способ восстановить режим после праздников 16:22
Жители двух китайских городов просидели дома неделю из-за коронавируса 15:52
Парковки Москвы останутся бесплатными 10 января 15:43
В Японии разработали прибор, убивающий коронавирус за полминуты 15:39
Лечение пострадавшего от схода лавины подростка контролирует Минздрав 15:35
Индонезийские рыбаки нашли обломки пропавшего пассажирского самолета 15:22
Актриса Лия Ахеджакова госпитализирована с коронавирусом 14:45
Посольство РФ проверяет данные о россиянах на упавшем в Индонезии самолете 14:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Семь дней Рождества и Святки: почему важно веселиться правильно
Семь дней Рождества и Святки: почему важно веселиться правильно
В Минздраве рассказали, как избежать "зимних" травм
В Минздраве рассказали, как избежать "зимних" травм
Заработали новые важные для россиян законы
Заработали новые важные для россиян законы
09.01.2021 21:12
Рубрика: Происшествия

Хозяйку тюменского дома престарелых задержали после гибели 7 человек

Текст: Михаил Пинкус (Тюменская область)

В поселке Боровский Тюменской области задержана хозяйка частного пансионата для престарелых, в котором при пожаре погибли семь постояльцев. По факту пожара было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Теперь ЧП дополнительно квалифицировано по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в СК РФ.

В Сочи оштрафовали виновника лесного пожара рядом с аэропортом

- 9 января 2021 года после тушения пожара в частном пансионате для пожилых людей, расположенном на улице Трактовой поселка Боровский Тюменского района были обнаружены тела четырех мужчин и трех женщин пожилого возраста, - сообщили в Следственном Комитете РФ. - Следователями по подозрению в совершении преступлений задержана хозяйка пансионата.

Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей, изымают в пансионате документацию, назначены судебно-медицинские экспертизы. Кроме того, предстоит дать правовую оценку действиям или бездействию контролирующих органов, ответственных за соблюдение противопожарных требований в учреждении с массовым пребыванием людей.

Расследование уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления СК России по Тюменской области.

Как сообщили в ГУ МЧС по Тюменской области сообщение о пожаре в частном жилом доме в поселке Боровский по улице Трактовой, 61 поступило сегодня в 16 часов 53 минуты. В результате пожара огнем была повреждена комната на первом этаже жилого дома и надворные постройки на общей площади в 200 квадратных метров. Семь постояльцев погибли, еще один получил травмы.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область РГ-Видео

Главное сегодня

Журналист Nеw York Times привился "Спутником V"
Умер старейший в России физик-теоретик академик Халатников
Мишустин: За 2 года бизнес получил господдержку в размере 600 млрд рублей
Минобороны раскрыло планы по перевооружению ВКС в 2021 году
За сутки в России подтверждено 23 309 случаев COVID-19 в 84 регионах
Как не дать обмануть себя мошенникам
Выкатывания и военные конфликты - основные причины гибели авиапассажиров в 2020 году