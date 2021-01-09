Хозяйку тюменского дома престарелых задержали после гибели 7 человек

В поселке Боровский Тюменской области задержана хозяйка частного пансионата для престарелых, в котором при пожаре погибли семь постояльцев. По факту пожара было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Теперь ЧП дополнительно квалифицировано по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в СК РФ.

- 9 января 2021 года после тушения пожара в частном пансионате для пожилых людей, расположенном на улице Трактовой поселка Боровский Тюменского района были обнаружены тела четырех мужчин и трех женщин пожилого возраста, - сообщили в Следственном Комитете РФ. - Следователями по подозрению в совершении преступлений задержана хозяйка пансионата.

Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей, изымают в пансионате документацию, назначены судебно-медицинские экспертизы. Кроме того, предстоит дать правовую оценку действиям или бездействию контролирующих органов, ответственных за соблюдение противопожарных требований в учреждении с массовым пребыванием людей.

Расследование уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления СК России по Тюменской области.

Как сообщили в ГУ МЧС по Тюменской области сообщение о пожаре в частном жилом доме в поселке Боровский по улице Трактовой, 61 поступило сегодня в 16 часов 53 минуты. В результате пожара огнем была повреждена комната на первом этаже жилого дома и надворные постройки на общей площади в 200 квадратных метров. Семь постояльцев погибли, еще один получил травмы.