Корреспондент "РГ" создала фотоисторию пандемии на Урале

Фотографии сделаны в больницах, лабораториях, отделениях учреждений здравоохранения Свердловской области, перепрофилированных для работы с больными COVID-19. Например, в городской клинической больнице № 40 - крупнейшем ковидном госпитале региона, где развернуто более тысячи коек для лечения больных коронавирусом.

- Ровно 10 месяцев назад мы оказывали помощь самым первым заболевшим, - рассказала главный инфекционист Екатеринбурга Юлия Москалева. - Каждый этап борьбы с коронавирусной инфекцией имеет свои особенности: сначала был этап неизвестности, испытаний, затем разработаны маршрутизация, схема лечения и сегодня мы выходим на новый этап - вакцинопрофилактики и выработки коллективного иммунитета.

Все эти этапы нашли отражение в работах фотокора "РГ": как рассказывает автор, она специально скомпоновала выставку так - начиная с кадров взятия первых тестов на COVID-19 и заканчивая вакцинацией.

2021-й в Свердловской области объявлен Годом медицинского работника, и выставка Татьяны Андреевой, по сути, стала первым приуроченным к этому событию мероприятием. По словам самих медиков, они очень благодарны журналистам, показавшим широкой общественности, как работала система здравоохранения, персонал клиник в сложнейший период борьбы с коронавирусом.

- Надеемся, что в этом году пандемия закончится, но при этом труд медицинских работников будет цениться так же высоко, как и сейчас, - пожелала заведующая эндокринологическим отделением ГКБ № 40 Мария Зеленина.

- Думаю, выставка будет пополняться, ведь героический труд врачей продолжается, а фотожурналисты по-прежнему будут снимать в горячих точках и в "красных зонах", - отметил председатель областного Союза журналистов Александр Левин.