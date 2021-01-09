На Урале возбудили дело о падении ребенка с канатной дороги

В Магнитогорске Челябинской области возбуждено уголовное дело после падения 10-летнего ребенка при спуске на канатной дороге в городском экологическом парке.

В действиях владельцев аттракциона усматриваются признаки состава преступления по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в субботу в прокуратуре региона.

- Проверка показала, что падение ребенка произошло в результате действий инструктора, который не обеспечил надежность крепления оборудования и не убедился соответствии требованиям по возрасту и весу ребенка, - сообщила представитель прокуратуры Челябинской области Наталья Мамаева. - На данную канатную дорогу не допускаются дети в возрасте до 12 лет весом до 40 килограммов.

Инцидент в экопарке Магнитогорска произошел 7 января. 10-летний мальчик упал с высоты около трех метров и получил травму головы и ушибы, отметили в прокуратуре. Виновным в инциденте грозит наказание от штрафа до двух лет лишения свободы.