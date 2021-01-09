Семь человек погибли при пожаре в Тюменской области

В Тюменской области выясняют обстоятельства гибели семи человек, тела которых обнаружены сегодня после пожара в поселке Боровский. Возбуждено уголовное дело, сообщили в СК РФ.

- 9 января после тушения пожара в доме и постройках по улице Трактовой поселка Боровский Тюменского района были обнаружены тела семи человек, - уточнили в пресс-службе Следственного Комитета РФ. - По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Следователями и криминалистами проводится осмотр места происшествия. Проводятся другие следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств трагедии. Расследование продолжается.