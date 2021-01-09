Семь человек погибли при пожаре в Тюменской области

Новости

В Москве ограничат движение в четырех округах 17:47
Умер один из создателей советской атомной бомбы Исаак Халатников 17:21
Ретивых и Большунов взяли "серебро" и "бронзу" в спринте на "Тур де Ски" 17:10
Российские лыжницы остались без медалей в спринте на "Тур де Ски" 16:52
В Индии с 16 января начинается общая вакцинация от коронавируса 16:37
Эксперт: В районе исчезновения Boeing 737 слышали два взрыва 16:30
Министр транспорта Индонезии: На борту упавшего Boeing было 65 человек 16:23
Назван способ восстановить режим после праздников 16:22
Жители двух китайских городов просидели дома неделю из-за коронавируса 15:52
Парковки Москвы останутся бесплатными 10 января 15:43
В Японии разработали прибор, убивающий коронавирус за полминуты 15:39
Лечение пострадавшего от схода лавины подростка контролирует Минздрав 15:35
Индонезийские рыбаки нашли обломки пропавшего пассажирского самолета 15:22
Актриса Лия Ахеджакова госпитализирована с коронавирусом 14:45
Посольство РФ проверяет данные о россиянах на упавшем в Индонезии самолете 14:43
В Индонезии упавший Boeing пропал с радаров через 4 минуты после взлета 14:40
О военнослужащих, которые спасли попавших в беду людей, сняли ролик 14:40
Жену директора "Первого канала" обсыпали гвоздями в театре 14:32
Россиянка Гасанова обыграла Каролину Плишкову в Абу-Даби 14:24
Меркель назвала зиму самым тяжелым временем из-за пандемии 14:13
Мадрид парализовал самый мощный за 80 лет снегопад 14:10
Филиппа Киркорова накажут за неоплату парковки в Москве 14:03
Вышел русский трейлер эротического триллера "Опасный соблазн" 13:59
В Киргизии началось голосование по выборам президента вне помещений 13:36
Вышел русский трейлер "Аферы Оливера Твиста" с Линой Хиди 13:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Семь дней Рождества и Святки: почему важно веселиться правильно
Семь дней Рождества и Святки: почему важно веселиться правильно
В Минздраве рассказали, как избежать "зимних" травм
В Минздраве рассказали, как избежать "зимних" травм
Заработали новые важные для россиян законы
Заработали новые важные для россиян законы
09.01.2021 18:08
Рубрика: Происшествия

Семь человек погибли при пожаре в Тюменской области

Текст: Михаил Пинкус (Тюменская область)

В Тюменской области выясняют обстоятельства гибели семи человек, тела которых обнаружены сегодня после пожара в поселке Боровский. Возбуждено уголовное дело, сообщили в СК РФ.

Три человека пострадали при взрыве газа в Крыму

- 9 января после тушения пожара в доме и постройках по улице Трактовой поселка Боровский Тюменского района были обнаружены тела семи человек, - уточнили в пресс-службе Следственного Комитета РФ. - По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Следователями и криминалистами проводится осмотр места происшествия. Проводятся другие следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств трагедии. Расследование продолжается.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область

Главное сегодня

Умер один из создателей советской атомной бомбы Исаак Халатников
Мишустин: За 2 года бизнес получил господдержку в размере 600 млрд рублей
Минобороны раскрыло планы по перевооружению ВКС в 2021 году
За сутки в России подтверждено 23 309 случаев COVID-19 в 84 регионах
Пушков обозначил политику новой администрации США по отношению к России
Как не дать обмануть себя мошенникам
Выкатывания и военные конфликты - основные причины гибели авиапассажиров в 2020 году