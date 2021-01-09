9 января отмечается День Республики Сербской

9 января сербы прославляют Святого Стефана и празднуют День Республики Сербской (РС), подчеркивая, что хотят лишь мира и соблюдения собственных прав в рамках Дейтонских мирных соглашений, положивших в 1995 году конец кровопролитию в Боснии и Герцеговине (БиГ).

"Республика Сербская, как отражение любви народа, доказала, что способна выжить и в невозможных условиях, и тем самым становилась сильней в своем желании справиться со всеми вызовами", - отмечает сербский член Президиума БиГ Милорад Додик.

Между тем Москва видит в Республике Сербской ответственного партнера на Балканах. Символичным стало и то, что свой официальный визит в Боснию и Герцеговину в конце прошлого года глава МИД России Сергей Лавров начал со встречи в Восточном Сараево (Республика Сербская) с Милорадом Додиком, главой боснийского Совета министров Зораном Тегелтией, а также высокопоставленными представителями РС - президентом и премьер-министром сербского энтитета Желькой Цвиянович и Радованом Вишковичем. По итогам переговоров российский министр отметил, что "Республика Сербская - наш давний добрый партнер. Высоко ценим дружественные и доверительные связи с Баня-Лукой, - констатировал он. - Высказываемся в пользу дальнейшего развития сотрудничества, отвечающего по нашему убеждению, общим интересам народов России и Боснии и Герцеговины, задачам национального примирения в БиГ, укрепления мира и стабильности на Балканах".

В интервью "Российской газете" премьер-министр Республики Сербской Радован Вишкович обращал внимание на то, что отношения между РФ и РС находятся в настоящий момент "на максимально возможном высочайшем уровне". "У нас огромное доверие к представителям Российской Федерации в Боснии и Герцеговине, которые оказывают значительную помощь Республике Сербской для преодоления проблем на международной арене, - указывал политик. - Мы благодарны президенту России Владимиру Путину, министру иностранных дел Сергею Лаврову, всем российским дипломатам. Их усилия позволили снизить негативное влияние Аппарата Высокого представителя в Сараево, который всего несколько лет назад снимал с постов наших чиновников, угрожал людям, лишал их избирательных прав. Этого больше нет, благодаря искренней и огромной поддержке со стороны России".

Напомним, что 25 сентября 2016 года в Республике Сербской был проведен референдум, в ходе которого ее жители однозначно высказались за необходимость отмечать 9 января как День РС в составе БиГ. Поводом для организации плебисцита послужило решение Конституционного суда (КС) БиГ в ноябре 2015 года, в соответствии с которым была признана неконституционной часть закона "О праздниках РС" в отношении Дня Республики Сербской 9 января, а также последующее отклонение КС апелляции Народной Скупщины сербского энтитета. Таким образом, госорганы БиГ официально запрещали сербам праздновать эту дату из-за ее совпадения с церковным православным праздником - Днем Святого Стефана, что якобы ущемляет права других религиозных групп. Этот откровенно провокационный акт полностью поддерживался Вашингтоном и Брюсселем. Несмотря на это сербы продолжили борьбу за свои права и намереваются сегодня широко отметить День Республики Сербской.

Справка "РГ"

В соответствии с Дейтонским мирным соглашением Босния и Герцеговина имеет сложную систему власти, учитывающую интересы трех государствообразующих народов. Она состоит из двух частей (энтитетов): Федерации Боснии и Герцеговины (мусульмано-хорватской) и Республики Сербской, а также округа Брчко, над которыми стоят совет министров и президиум - высший коллективный орган управления страны, где свои народы представляют Шефик Джаферович (бошняков), Желько Комшич (хорватов), Милорад Додик (сербов).