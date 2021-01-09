Ретивых и Большунов взяли "серебро" и "бронзу" в спринте на "Тур де Ски"

Сразу две медали принес российским лыжникам классический спринт на седьмом этапе "Тур де Ски", который проходит в итальянском Валь-ди-Фьемме. "Серебро" завоевал Глеб Ретивых, "бронзу" - лидер общего зачета Александр Большунов. Ну а победителем спринта оказался швед Оскар Свенссон.

В числе 12 полуфиналистов соревнований оказались сразу шесть россиян, но пробиться в финальную шестерку получилось у троих: вместе с Ретивых и Большуновым в главный забег вышел еще и Артем Мальцев. Интересно, что Большунов не сумел отобраться в финал напрямую, но попал в число двух лаки-лузеров.

С самого начала забега лидерство захватил Большунов, попытавшись сделать отрыв от соперников. Но это у Александра не получилось. Тактически грамотней всех сработал Свенссон, который в комфортной диспозиции вышел в финишный створ и первую строчку россиянам уже не отдал. Что касается Мальцева, Артем завершил забег лишь шестым.