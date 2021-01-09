Новости

Умер один из создателей советской атомной бомбы Исаак Халатников 17:21
Ретивых и Большунов взяли "серебро" и "бронзу" в спринте на "Тур де Ски" 17:10
Российские лыжницы остались без медалей в спринте на "Тур де Ски" 16:52
В Индии с 16 января начинается общая вакцинация от коронавируса 16:37
Эксперт: В районе исчезновения Boeing 737 слышали два взрыва 16:30
Министр транспорта Индонезии: На борту упавшего Boeing было 65 человек 16:23
Назван способ восстановить режим после праздников 16:22
Жители двух китайских городов просидели дома неделю из-за коронавируса 15:52
Парковки Москвы останутся бесплатными 10 января 15:43
В Японии разработали прибор, убивающий коронавирус за полминуты 15:39
Лечение пострадавшего от схода лавины подростка контролирует Минздрав 15:35
Индонезийские рыбаки нашли обломки пропавшего пассажирского самолета 15:22
Актриса Лия Ахеджакова госпитализирована с коронавирусом 14:45
Посольство РФ проверяет данные о россиянах на упавшем в Индонезии самолете 14:43
В Индонезии упавший Boeing пропал с радаров через 4 минуты после взлета 14:40
О военнослужащих, которые спасли попавших в беду людей, сняли ролик 14:40
Жену директора "Первого канала" обсыпали гвоздями в театре 14:32
Россиянка Гасанова обыграла Каролину Плишкову в Абу-Даби 14:24
Меркель назвала зиму самым тяжелым временем из-за пандемии 14:13
Мадрид парализовал самый мощный за 80 лет снегопад 14:10
Филиппа Киркорова накажут за неоплату парковки в Москве 14:03
Вышел русский трейлер эротического триллера "Опасный соблазн" 13:59
В Киргизии началось голосование по выборам президента вне помещений 13:36
Вышел русский трейлер "Аферы Оливера Твиста" с Линой Хиди 13:16
Международные наблюдатели отметили готовность Киргизии к выборам президента 12:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Семь дней Рождества и Святки: почему важно веселиться правильно
Семь дней Рождества и Святки: почему важно веселиться правильно
В Минздраве рассказали, как избежать "зимних" травм
В Минздраве рассказали, как избежать "зимних" травм
Заработали новые важные для россиян законы
Заработали новые важные для россиян законы
09.01.2021 17:10
Рубрика: Спорт

Ретивых и Большунов взяли "серебро" и "бронзу" в спринте на "Тур де Ски"

Текст: Илья Соболев

Сразу две медали принес российским лыжникам классический спринт на седьмом этапе "Тур де Ски", который проходит в итальянском Валь-ди-Фьемме. "Серебро" завоевал Глеб Ретивых, "бронзу" - лидер общего зачета Александр Большунов. Ну а победителем спринта оказался швед Оскар Свенссон.

Непряева выиграла "золото" в спринте на "Тур де Ски"

В числе 12 полуфиналистов соревнований оказались сразу шесть россиян, но пробиться в финальную шестерку получилось у троих: вместе с Ретивых и Большуновым в главный забег вышел еще и Артем Мальцев. Интересно, что Большунов не сумел отобраться в финал напрямую, но попал в число двух лаки-лузеров.

С самого начала забега лидерство захватил Большунов, попытавшись сделать отрыв от соперников. Но это у Александра не получилось. Тактически грамотней всех сработал Свенссон, который в комфортной диспозиции вышел в финишный створ и первую строчку россиянам уже не отдал. Что касается Мальцева, Артем завершил забег лишь шестым.

Спорт Виды спорта Зимний спорт

Главное сегодня

Умер один из создателей советской атомной бомбы Исаак Халатников
Мишустин: За 2 года бизнес получил господдержку в размере 600 млрд рублей
Минобороны раскрыло планы по перевооружению ВКС в 2021 году
За сутки в России подтверждено 23 309 случаев COVID-19 в 84 регионах
Пушков обозначил политику новой администрации США по отношению к России
"Спартак" признали лучшим российским клубом в истории Лиги чемпионов
Опубликован календарь РПЛ на первые четыре тура в 2021 году