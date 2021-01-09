Резко выросли пошлины на экспорт подсолнечника и рапса

Пошлины на экспорт подсолнечника и рапса резко повышаются с сегодняшнего дня. Вступило в силу постановление правительства.

Вывозная таможенная пошлина увеличивается с 6,5% до 30%, ее нижняя планка устанавливается на уровне 165 евро за тонну продукции. Эти пошлины будут действовать по 30 июня нынешнего года. Ожидается, что повышение пошлин снизит объемы экспорта и сдержит рост цен на подсолнечник, рапс и продукты их переработки, в числе которых подсолнечное масло.

С января по декабрь 2020 года подсолнечное масло подорожало на 23,8%. Рост цен на продукты потребовал остановить президент РФ Владимир Путин. После принятия правительством ряда мер к 20-м числам декабря подсолнечное масло подешевело в среднем по стране на 1%, сообщал Росстат. В некоторых регионах цены на него снизились более чем на 7,5%. Но в 27 субъектах стоимость все же выросла на 0,1-2,9%, а в шести регионах - на 3,0-9,7%.