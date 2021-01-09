Россиянка Гасанова обыграла Каролину Плишкову в Абу-Даби

Российская теннисистка Анастасия Гасанова стала автором пока что самой громкой сенсации на турнире категории WTA 500, проходящем в Абу-Даби. Во втором раунде 21-летняя спортсменка, занимающая 292-ю строчку в мировом рейтинге, неожиданно выбила шестую ракетку мира - чешку Каролину Плишкову.

На победу Гасанова затратила 1 час 17 минут, обыграв соперницу в двух сетах - 6:2, 6:4. Чтобы добиться сенсационного успеха, Анастасии даже не потребовалось подавать навылет (0 эйсов за матч). Зато россиянка избежала двойных ошибок и реализовала 4 брейк-поинта из 9.

Плишкова девять раз подавала навылет, трижды ошиблась на подаче и реализовала лишь один брейк-поинт из шести. За выход в четвертьфинал Гасанова поспорит с испанкой Сарой Соррибес-Тормо. Ранее в третий круг пробились россиянки Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова. Призовой фонд турнира составляет 565 тысяч долларов.