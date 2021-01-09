Российские лыжницы остались без медалей в спринте на "Тур де Ски"

Российские лыжницы остались без медалей в классическом спринте на седьмом этапе многодневки "Тур де Ски", проходящем в итальянском Валь-ди-Фьемме.

В финал пробились сразу две наших соотечественницы Наталья Непряева и Татьяна Сорина. Причем Сорина в своем полуфинальном забеге не смогла получить прямую путевку в финал, но отобралась туда в качестве лаки-лузера, показав одно из лучших времен из тех, кто не попал в топ-4. Еще одна россиянка Юлия Ступак выбыла в полуфинальном забеге.

В финале наши до выхода на финишную прямую претендовали на награды, но в створе не смогли ничего противопоставить трем шведкам, которые полностью оккупировали пьедестал: "золото" завоевала Линн Сван, "серебро" - Майя Дальквист, а замкнула тройку лучших Эмма Рибом. Непряева и Сорина поделили между собой четвертое и пятое места соответственно.