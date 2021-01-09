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Рубрика: В мире

Саудовская Аравия закрыла границы до конца марта из-за пандемии

Из-за пандемии коронавируса власти Саудовской Аравии решили оставить границы закрытыми до конца марта. Об этом сообщило Саудовское агентство новостей, ссылаясь на заявление МВД.

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Отмечается, что королевство откроет полностью все свои воздушные и морские порты, сухопутные переходы, начиная со среды, 31 марта 2021 года. С этого дня подданным будет разрешено выезжать из страны и возвращаться обратно, пишет РИА Новости.

Ранее, в конце декабря, Саудовская Аравия объявила о приостановке на неделю (с вероятностью продления) международного авиасообщения, закрытии морских портов и наземных погранпереходов. Такое решение было принято после выявленной в ряде стран мутации коронавируса.

По последним данным, в Саудовской Аравии коронавирусом заразились более 363,5 тысячи человек, скончались - 6,2 тысячи пациентов.

В мире Ближний Восток Саудовская Аравия Пандемия коронавируса COVID-19

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