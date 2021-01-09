Штурмовавшему Капитолий "викингу" предъявили обвинения

Федеральные прокуроры предъявили обвинения нескольким лицам в связи с беспорядками в Капитолии 6 января, объявило в субботу министерство юстиции. Среди них мужчина, позировавший в головном уборе из медвежьей шкуры, которого назвали "викингом Капитолия", а также человек, который нес кафедру спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, сообщает CNN. Их снимки стали вирусными в сети.

Джейкоб Энтони Ченсли, который был изображен на фотографиях, одетый в шапку из медвежьей шкуры с рогами и с краской на лице, был взят под стражу в субботу. Этот житель Аризоны был обвинен в умышленном проникновении и пребывании на территории с ограниченным доступом без законных полномочий, а также в насильственном проникновении и хулиганстве на территории Капитолия. По совокупности обвинений ему грозит более 20 лет тюремного заключения.

В пятницу вечером был арестован мужчина, снятый с кафедрой, у которой выступает Пелоси во время заседаний нижней палаты. 36-летний Адам Кристиан Джонсон, отец пятерых детей, был доставлен по месту жительства в тюрьму в округе Пинеллас, штат Флорида, сообщает Miami Herald. Джонсона опознали так называемые "интернет-сыщики" в социальных сетях после того, как его фотография в ротонде Капитолия стала вирусной. Ему было предъявлено обвинение по одному пункту в умышленном проникновении на территорию госучреждения без законных полномочий, в краже государственного имущества, а также обвинение в насильственном проникновении и хулиганстве на территории Капитолия.

К настоящему моменту известно о 17-ти обвиняемых по федеральным уголовным делам, связанных с беспорядками в Капитолии. Некоторым из этих лиц предъявлены обвинения в агрессивных действиях по отношению к полиции, некоторые были сфотографированы в здании во время беспорядков, а некоторые - люди, которые якобы пронесли в Капитолий оружие и боеприпасы, а в случае с одним человеком - коктейли Молотова.