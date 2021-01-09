"Спартак" близок к приобретению полузащитника из ПСВ

Московский "Спартак" согласовал переход опорного полузащитника голландского ПСВ Йоррита Хендрикса. Договоренность достигнута как с игроком, так и с клубом. Сделка будет оформлена после того, как 25-летний футболист пройдет медосмотр.

Сообщается, что "красно-белые" заплатят за опорника порядка 500-700 тысяч евро. В "Спартаке" потенциальный трансфер и не скрывают. Более того, по словам директора департамента по связям с общественностью Андрея Фетисова, которого цитирует Sport24, Хендрикс может присоединиться к новой команде уже на первом сборе "Спартака", планирующемся в Дубае с 14 по 24 января.

Не исключено, что Хендрикс приобретается на замену 22-летнему чеху Алексу Кралу, на которого есть ощутимый спрос в Европе.

В этом сезоне Хендрикс провел за эйдховенский клуб 16 матчей, но результативными действиями отметиться не успел.