Новости

Масштабное отключение электроэнергии произошло в Пакистане 23:28
Владелец найденного у Капитолия пикапа с бомбами предстал перед судом 23:00
"Спартак" близок к приобретению полузащитника из ПСВ 22:55
Месси возглавил список бомбардиров в чемпионате Испании 22:38
Посол Польши на Украине назвал Бандеру идеологом ненависти 22:35
Правительство повысило предельный возраст ректора и проректоров РАНХиГС 22:27
Вспышка COVID-19 произошла в интернате для престарелых под Новгородом 22:14
Половина линий метро Мехико прекратила работу из-за пожара 21:56
За сутки в Вооруженных силах вылечили от коронавируса 70 военнослужащих 20:53
Назван состав россиян на смешанную эстафету и сингл-микст 20:31
Большунов укрепил свое лидерство в общем зачете Кубка мира 20:29
Журналист Nеw York Times привился "Спутником V" 20:13
Клэбо: Скучно смотреть за победами русских из дома 20:08
Королева Великобритании привилась от коронавируса 20:08
Капризова и Шестеркина считают фаворитами на приз лучшему новичку сезона НХЛ 19:52
Взрыв на газопроводе произошел в Полтавской области 19:39
Собянин: В Москве открылось более 200 катков с искусственным льдом 19:01
Путин выразил соболезнования президенту Индонезии в связи с авиакатастрофой 18:33
В Москве ограничат движение в четырех округах 17:47
Умер один из создателей советской атомной бомбы Исаак Халатников 17:21
Ретивых и Большунов взяли "серебро" и "бронзу" в спринте на "Тур де Ски" 17:10
Российские лыжницы остались без медалей в спринте на "Тур де Ски" 16:52
В Индии с 16 января начинается общая вакцинация от коронавируса 16:37
Эксперт: В районе исчезновения Boeing 737 слышали два взрыва 16:30
Министр транспорта Индонезии: На борту упавшего Boeing было 65 человек 16:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Семь дней Рождества и Святки: почему важно веселиться правильно
Семь дней Рождества и Святки: почему важно веселиться правильно
В Минздраве рассказали, как избежать "зимних" травм
В Минздраве рассказали, как избежать "зимних" травм
Заработали новые важные для россиян законы
Заработали новые важные для россиян законы
09.01.2021 22:55
Рубрика: Спорт

"Спартак" близок к приобретению полузащитника из ПСВ

Текст: Илья Соболев

Московский "Спартак" согласовал переход опорного полузащитника голландского ПСВ Йоррита Хендрикса. Договоренность достигнута как с игроком, так и с клубом. Сделка будет оформлена после того, как 25-летний футболист пройдет медосмотр.

Фото: Manu Fernandez / POOL / AFP
Месси возглавил список бомбардиров в чемпионате Испании

Сообщается, что "красно-белые" заплатят за опорника порядка 500-700 тысяч евро. В "Спартаке" потенциальный трансфер и не скрывают. Более того, по словам директора департамента по связям с общественностью Андрея Фетисова, которого цитирует Sport24, Хендрикс может присоединиться к новой команде уже на первом сборе "Спартака", планирующемся в Дубае с 14 по 24 января.

Не исключено, что Хендрикс приобретается на замену 22-летнему чеху Алексу Кралу, на которого есть ощутимый спрос в Европе.

В этом сезоне Хендрикс провел за эйдховенский клуб 16 матчей, но результативными действиями отметиться не успел.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак" Футбольные трансферы

Главное сегодня

Журналист The New York Times объяснил, почему привился "Спутником V"
Хозяйку тюменского дома престарелых задержали после гибели 7 человек
Умер старейший в России физик-теоретик академик Халатников
Мишустин: За 2 года бизнес получил господдержку в размере 600 млрд рублей
Минобороны раскрыло планы по перевооружению ВКС в 2021 году
"Спартак" признали лучшим российским клубом в истории Лиги чемпионов
Опубликован календарь РПЛ на первые четыре тура в 2021 году