Умер старейший в России физик-теоретик академик Халатников

Новости

Собянин: В Москве открылось более 200 катков с искусственным льдом 19:01
Путин выразил соболезнования президенту Индонезии в связи с авиакатастрофой 18:33
В Москве ограничат движение в четырех округах 17:47
Умер один из создателей советской атомной бомбы Исаак Халатников 17:21
Ретивых и Большунов взяли "серебро" и "бронзу" в спринте на "Тур де Ски" 17:10
Российские лыжницы остались без медалей в спринте на "Тур де Ски" 16:52
В Индии с 16 января начинается общая вакцинация от коронавируса 16:37
Эксперт: В районе исчезновения Boeing 737 слышали два взрыва 16:30
Министр транспорта Индонезии: На борту упавшего Boeing было 65 человек 16:23
Назван способ восстановить режим после праздников 16:22
Жители двух китайских городов просидели дома неделю из-за коронавируса 15:52
Парковки Москвы останутся бесплатными 10 января 15:43
В Японии разработали прибор, убивающий коронавирус за полминуты 15:39
Лечение пострадавшего от схода лавины подростка контролирует Минздрав 15:35
Индонезийские рыбаки нашли обломки пропавшего пассажирского самолета 15:22
Актриса Лия Ахеджакова госпитализирована с коронавирусом 14:45
Посольство РФ проверяет данные о россиянах на упавшем в Индонезии самолете 14:43
В Индонезии упавший Boeing пропал с радаров через 4 минуты после взлета 14:40
О военнослужащих и сотрудниках Росгвардии, которые спасли попавших в беду людей, сняли ролик 14:40
Жену директора "Первого канала" обсыпали гвоздями в театре 14:32
Россиянка Гасанова обыграла Каролину Плишкову в Абу-Даби 14:24
Меркель назвала зиму самым тяжелым временем из-за пандемии 14:13
Мадрид парализовал самый мощный за 80 лет снегопад 14:10
Филиппа Киркорова накажут за неоплату парковки в Москве 14:03
Вышел русский трейлер эротического триллера "Опасный соблазн" 13:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Семь дней Рождества и Святки: почему важно веселиться правильно
Семь дней Рождества и Святки: почему важно веселиться правильно
В Минздраве рассказали, как избежать "зимних" травм
В Минздраве рассказали, как избежать "зимних" травм
Заработали новые важные для россиян законы
Заработали новые важные для россиян законы
09.01.2021 18:13
Рубрика: Общество

Умер старейший в России физик-теоретик академик Халатников

Текст: Александр Емельяненков
В субботу, 9 января, на 102-м году жизни в Москве скончался выдающийся советский и российский физик-теоретик, старейший член Российской академии наук Исаак Маркович Халатников. Официальное известие об этом размещено на портале "Научная Россия".
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Созданную с его участием первую в СССР атомную бомбу академик Халатников не пережил, но в год 75-летия атомной отрасли и в свои почтенные 100 лет был удостоен ордена Александра Невского - как "последний из непосредственных участников разработки и создания первой советской атомной бомбы" и участник дальнейших работ по совершенствованию ядерного оружия.

А еще в 1953-м получил Сталинскую премию - как сам рассказывал, за "расчетно-теоретические работы по изделиям РДС-5 и РДС-6с". В первом случае это тактическая атомная бомба, разработанная в КБ-11 (ныне - РФЯЦ-ВНИИЭФ) в начале 50-х годов. Во-втором - уже готовая к применению первая советская водородная бомба, ее испытали на Семипалатинском полигоне 12 августа 1953 года.

Но не только оружейными делами стал известен в науке уроженец Екатеринослава (ныне город Днепр в Украине, более известный нам как Днепропетровск) и выпускник физфака в университете того же Днепропетровска. Еще будучи студентом, он начал сдавать экзамены по теоретическому минимуму Льва Ландау, а сам академик взял его к себе аспирантом. Их совместная работа оказала, можно сказать, определяющее влияние на все, что было сделано в науке самим Халатниковым и в творческом соавторстве с коллегами.

Прежде всего это глубокие теоретические труды в области квантовой физики, сверхпроводимости, общей теории относительности и космологии. Широко известна в научных кругах теория сверхтекучести Ландау - Халатникова, а также исследования по основам квантовой электродинамики совместно с Абрикосовым и Ландау.

Фото: Лев Федосеев/ТАСС
Как будет развиваться в 2021 году российская ядерная триада

В 1964 году, после гибели академика Ландау в автомобильной катастрофе, для сохранения его научной школы был основан Институт теоретической физики им. Л.Д. Ландау, а Халатников стал его первым директором. В этом качестве работал до 1992 года. Потом и до последнего дня своей жизни оставался почетным директором ИТФ им. Ландау.

А в год 100-летия И.М. Халатникова средней школе №75 в подмосковной Черноголовке было присвоено уже его имя.

Общество Утраты

Главное сегодня

Умер старейший в России физик-теоретик академик Халатников
Мишустин: За 2 года бизнес получил господдержку в размере 600 млрд рублей
Минобороны раскрыло планы по перевооружению ВКС в 2021 году
За сутки в России подтверждено 23 309 случаев COVID-19 в 84 регионах
Пушков обозначил политику новой администрации США по отношению к России
Какие меры поддержки полагаются семьям с детьми в 2021 году
От каких продуктов стоит отказаться во время COVID-19