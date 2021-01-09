Умер старейший в России физик-теоретик академик Халатников

В субботу, 9 января, на 102-м году жизни в Москве скончался выдающийся советский и российский физик-теоретик, старейший член Российской академии наук Исаак Маркович Халатников. Официальное известие об этом размещено на портале "Научная Россия".

Созданную с его участием первую в СССР атомную бомбу академик Халатников не пережил, но в год 75-летия атомной отрасли и в свои почтенные 100 лет был удостоен ордена Александра Невского - как "последний из непосредственных участников разработки и создания первой советской атомной бомбы" и участник дальнейших работ по совершенствованию ядерного оружия.

А еще в 1953-м получил Сталинскую премию - как сам рассказывал, за "расчетно-теоретические работы по изделиям РДС-5 и РДС-6с". В первом случае это тактическая атомная бомба, разработанная в КБ-11 (ныне - РФЯЦ-ВНИИЭФ) в начале 50-х годов. Во-втором - уже готовая к применению первая советская водородная бомба, ее испытали на Семипалатинском полигоне 12 августа 1953 года.

Но не только оружейными делами стал известен в науке уроженец Екатеринослава (ныне город Днепр в Украине, более известный нам как Днепропетровск) и выпускник физфака в университете того же Днепропетровска. Еще будучи студентом, он начал сдавать экзамены по теоретическому минимуму Льва Ландау, а сам академик взял его к себе аспирантом. Их совместная работа оказала, можно сказать, определяющее влияние на все, что было сделано в науке самим Халатниковым и в творческом соавторстве с коллегами.

Прежде всего это глубокие теоретические труды в области квантовой физики, сверхпроводимости, общей теории относительности и космологии. Широко известна в научных кругах теория сверхтекучести Ландау - Халатникова, а также исследования по основам квантовой электродинамики совместно с Абрикосовым и Ландау.

В 1964 году, после гибели академика Ландау в автомобильной катастрофе, для сохранения его научной школы был основан Институт теоретической физики им. Л.Д. Ландау, а Халатников стал его первым директором. В этом качестве работал до 1992 года. Потом и до последнего дня своей жизни оставался почетным директором ИТФ им. Ландау.

А в год 100-летия И.М. Халатникова средней школе №75 в подмосковной Черноголовке было присвоено уже его имя.