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09.01.2021 11:20
Рубрика: Власть

В 2021 году модернизируют три машины ПЭМ для эвакуации космонавтов

Текст: Юрий Гаврилов

Три поисково-эвакуационные машины высокой проходимости ПЭМ-1, ПЭМ-2 и ПЭМ-3 "Синяя птица", задействованные в операциях по обеспечению безопасности запусков и посадок российских космических кораблей, до конца 2021 года пройдут модернизацию и капитальный ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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На эту универсальную технику, в которой при необходимости с места посадки увозят космонавтов, собираются дополнительно установить оборудование спутниковой связи и новые аэронавигационные комплексы. Кроме того, будет улучшена герметичность спецавтомобилей и обновлена внутренняя отделка их салонов. А еще в ходе капитального ремонта обновят двигатели и ходовую часть машин. Однако внешний вид автомобилей, которые за характерную окраску прозвали "Синей птицей", останется неизменным.

"На сегодняшний день модернизацию и капитальный ремонт прошли шесть поисковых машин данного типа. Работы выполняют на специализированных заводах в Московской и Челябинской областях", - сообщили в пресс-службе ЦВО.

Поисково-спасательный отряд в составе этого военного округа - единственное и уникальное подразделение Вооруженных сил РФ, которое занимается обеспечением стартов и посадок пилотируемых космических кораблей. По данным Минобороны РФ, за два десятка лет это формирование участвовало в почти 80 поисково-спасательных операциях, организованных при посадке спускаемых аппаратов кораблей "Союз" и в 78 запусках на орбиту. Специалисты отряда в общей сложности эвакуировали с места посадки более двухсот космонавтов.

Власть Безопасность Армия Общество Космос Правительство Минобороны

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