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09.01.2021 10:00
Рубрика: Общество

В 2021 году по полису ОМС можно получить больше услуг

Текст: Елена Манукиян
В 2021 году бесплатную специализированную высокотехнологичную медицинскую помощь в федеральных клиниках можно получить без направления лечащего врача, достаточно будет полиса обязательного медицинского страхования. Доступней стала паллиативная медицинская помощь, в том числе та, которая предоставляется на дому, расширены возможности диспансеризации, а онкологические диагнозы можно будет перепроверять. Всё это предусмотрено новой программой госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи на 2021 год, рассказали в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: iStock
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Пациент теперь вправе выбирать не только поликлинику, но и федеральный медицинский центр, в который может обратиться самостоятельно. Направление из поликлиники не обязательно. Это связано с пересмотром их финансирования. Федеральные клиники больше не зависят от страховых компаний и регионального бюджета, а их единственным заказчиком стал Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. В результате граждане, которым нужна специализированная медицинская помощь, смогут получить ее быстрее и на самом высоком уровне.

Увеличен объем паллиативной амбулаторной медпомощи, в том числе в рамках патронажа на дому, а это значит, что количество посещений медработником таких больных увеличится.

Профилактическая медицинская помощь стала масштабнее. С этого года в диспансеризацию, например, включена ранняя диагностика сахарного диабета: при подозрении на заболевание терапевт направит пациента на исследование уровня гликированного гемоглобина в крови. А если он заподозрит у него рак слизистых оболочек или кожи, то назначит консультацию врача-дерматовенеролога, а также дерматоскопию.

Кстати, по профилю онкология объемы медицинской помощи в дневных стационарах увеличены на 4%, в круглосуточных - на 5,7%. Причем, в систему обязательного медицинского страхования вошел пересмотр гистологии: перепроверка образцов тканей в другой лаборатории, другими специалистами, на другом оборудовании. Это необходимо для безошибочной постановки диагноза. Раньше получить второе мнение можно было только за счет самого пациента.

В программу госгарантий включили и тестирование на выявление COVID-19, стоимость которого на одного человека составит 584,0 рубля. А в общей сложности подушевые нормативы на медицинскую помощь, которая оказывается по полису (средства, предусмотренные на одного застрахованного по программе ОМС в год), выросли с 12696,9 рубля до 13531,4 рубля.

Фото: iStock
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При этом временные нормативы оказания медпомощи остались прошлогодними. Так, безотлагательно она должна предоставляться в стационарах. Время ожидания скорой помощи составляет 20 минут, а терапевт обязан явиться на вызов в течение максимум 24 часов. Тремя рабочими днями ограничен срок с момента постановки диагноза онкологического заболевания до установления диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом с выявленной онкологией. От 7 до 14 рабочих дней может быть время ожидания специализированной медицинской помощи (кроме высокотехнологичной) в случае направления пациента на госпитализацию. Для пациентов с онкологическими заболеваниями этот срок сокращается до 7 рабочих дней с момента гистологической верификации опухоли или с момента установления предварительного диагноза заболевания (состояния). Ждать КТ, МРТ и ангиографию при оказании первичной медико-санитарной помощи пациент не должен более 14 рабочих дней с момента их назначения лечащим врачом. В случае подозрения на онкологические заболевания эти сроки сокращаются до 3 рабочих дней.

Общество Здоровье Реформа системы медицинского страхования

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