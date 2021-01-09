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09.01.2021 15:39
Рубрика: В мире

В Японии разработали прибор, убивающий коронавирус за полминуты

Текст: Константин Волков

В Японии появился портативный прибор, способный за полминуты уничтожить 99,99 процента вирусов COVID-19, сообщает японская газета Mainichi.

Фото: Yuichi Yamazaki/Getty Images
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Устройство представляет собой светодиодный излучатель импульсов глубокого ультрафиолета. Глубокий ультрафиолет - это сильно локализованное излучение с очень короткой длиной волны, продолжительность импульсов которого измеряется фемтосекундами (квадрилионными долями секунды). Получение и использование глубокого ультрафиолета считается одним из перспективных направлений в современной науке.

По информации производителя, светодиоды прибора излучают глубокий УФ-свет с длиной волны 280 нанометров (нм) и оптической мощностью 70 милливатт. Считается, что уничтожение вирусных частиц происходит наиболее эффективно при длине волны 260 нм, но такая длина волны сокращает срок службы светодиодов глубокого УФ-излучения. Создатели устройства заявили, что срок службы светодиода на длине волны 265 нм составляет около 2 тысяч часов, а при длине волны 280 нм его можно увеличить примерно в десять раз.

Как показали исследования, проведенные японским Университетом Токусима, 99,99 процента вирусов на поверхностях были уничтожены за 30 секунд на расстоянии 5 сантиметров.

В настоящее время разработчик ищет производителя светодиодов глубокого ультрафиолета для запуска прибора в серию. Предполагается, что он может быть использован также в очистителях воздуха, системах кондиционирования и других критически важных местах.

В мире Восточная Азия Япония

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