В Индии с 16 января начинается общая вакцинация от коронавируса

В Индии с 16 января стартует вакцинация от COVID-19, об этом заявило 9 января министерство здравоохранения и благополучия семьи Индии.

Вначале планируется вакцинировать медицинских работников, которых в стране насчитывается около 30 миллионов человек, затем на очереди лица старше 60 лет и те, кто страдает различными заболеваниями - таких в Индии порядка 270 миллионов человек.

Для вакцинации будут использованы вакцины Covishield и Covaxin. Обе производятся в Индии. Covishield разработана совместно с Университетом Оксфорда и фармкомпанией AstraZeneca. При этом она базируется не на основе штамма SARS-CoV-2, вместо него в препарате использован аденовирус, вызывающий простуду у шимпанзе. Аденовирус был ослаблен и генетически модифицирован, чтобы создать нереплецирующуюся вирусную векторную вакцину.

Вторая вакцина, Covaxin, разработана индийской компанией Bharat Biotech совместно с Индийским советом медицинских исследований (ICMR) и Национальным институтом вирусологии. ICMR выделил SARS-CoV-2 и передал штамм Bharat Biotech для разработки инактивированной вакцины.

Что интересно, в последние недели в Индии идет оживленная дискуссия, насколько хороши обе эти вакцины. Сомнения усугубляются отсутствием полной информации о результатах испытаний препаратов. При этом обе вакцины были в ускоренном порядке одобрены для экстренного использования национальным регулирующим органом, который подтвердил, что препараты "безопасны и иммуногенны".

Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел 9 января совещание на высоком уровне по поводу предстоящей вакцинации. Помимо графика прививок на совещании было рассказано о системе управления доставкой вакцин Co-WIN. Эта система представляет собой цифровую платформу, которая станет предоставлять в реальном времени информацию о запасах вакцин, температуре их хранения, а также - индивидуально отслеживать получателей вакцины.