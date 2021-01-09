В Индонезии упавший Boeing пропал с радаров через 4 минуты после взлета

Самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air рейс SJ182 пропал с радаров и потерпел крушение через четыре минуты после взлета из Джакарты в Понтианак. На борту Boeing 737 находились, по предварительным данным, около 60 пассажиров.
Отслеживание показало, что траектория полета рейса SJ182 заканчивается у побережья к северу от Джакарты после существенной потери высоты над уровнем моря.
Министерство транспорта Индонезии начало проведение поисково-спасательной операции, сообщает радиостанция Deutsche Welle.
Video of civilians finding small parts from the Sriwijaya Air flight SJ182 that departed from Jakarta, Indonesia #sj182 #SriwijayaAir pic.twitter.com/sxt8o1xsW5— HzKv (@HZLABZ) January 9, 2021