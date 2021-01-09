В Киргизии началось голосование по выборам президента вне помещений

В Киргизии проходит голосование по выборам главы государства вне помещений. Об этом проинформировали в Центральной избирательной комиссии страны (ЦИК).

По информации ведомства киргизстанцам, пожелавшим принять участие в голосовании вне помещения, нужно было направить в срок до 7 января 2021 года включительно соответствующее заявление в ЦИК.

Как сообщили в центризбиркоме, этим правом воспользовались 21 тысяча 360 избирателей, из которых 3 тысячи 803 человек - в Бишкеке.

Также в республике 9 января 2021 года объявлен день тишины, в ходе которого кандидатам на высший государственный пост запрещено проводить какую-либо агитацию среди избирателей. Нарушившие эту норму закона "О выборах" будут сняты с гонки и оштрафованы.

Напомним, 10 января 2021 года в Киргизии состоятся досрочные выборы президента и референдум по определению формы правления. На пост главы государства претендуют 17 человек.

В ходе плебисцита относительно формы правления киргизстанцы должны будут проголосовать за президентскую, либо за парламентскую, либо против предложенных вариантов.