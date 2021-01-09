В Минздраве рассказали, как избежать "зимних" травм

В новогоднюю праздничную декаду традиционно возрастает количество зимних трав. Часто - из-за того, что, находясь под воздействием алкоголя, люди становятся менее внимательны и осторожны. Как уменьшить травматизм, рассказал главный внештатный специалист, травматолог-ортопед Минздрава России, президент НМИЦ травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова Минздрава России, академик РАН Сергей Миронов.

"С целью снижения бытового травматизма необходимо, прежде всего, уменьшить употребления алкоголя и соблюдать правила техники безопасности по использованию пиротехники, - считает профессор Миронов. - Это позволит значительно уменьшить как ожоговую травму рук, лица и глаз, так и повреждений мягких тканей и костей верхних конечностей. Использование пиротехнических средств детьми возможно только в присутствии взрослых".

Уличный травматизм чаще связан с катанием с горок: на санка, снегокатах, "ватрушках", но также часто используют подручные средства - куски линолеума, целлофан. "Для снижения уличного травматизма целесообразно кататься на оборудованных горках, расположенных подальше от дорог, чтобы было меньше препятствий в виде бугров и деревьев, - советует Миронов. - Горки должны быть пологими, чтобы скорость была незначительной".

Профессор объяснил, что при катании с горок происходит осевая нагрузка на позвоночник, поэтому во время удара при столкновении есть риск получить опасную травму - перелом позвоночника. Вот почему, сказал доктор, нужно проявлять максимальную осторожность и избегать столкновений. "Это предупредит проведение длительного консервативного лечения с использованием гипсовых повязок, ходьбы на костылях или выполнения оперативного лечения", - отметил Миронов.

Зимой возрастает и количество случаев спортивного травматизма, прежде всего, связанного с катанием на горных лыжах. "Большинство людей становится на горные лыжи после длительного перерыва, без соответствующей тренировки и подготовки, что приводит к тяжелым повреждениям костей и суставов. Прежде чем встать на горные лыжи, необходимо пройти инструктаж, использовать сначала менее сложные трассы, постепенно усложняя маршруты. Катание на коньках и лыжах после длительного перерыва, также приводит к повышенному травматизму. Целесообразно спортивные занятия проводить под контролем тренеров и инструкторов с постепенным увеличением нагрузок по мере совершенствования спортивного мастерства", - сказал профессор Миронов.