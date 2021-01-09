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09.01.2021,  
17:00
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

В Сирии попытались повысить защиту танка Т-62

Сирийские военные доработали один из своих средних танков Т-62. Они установили на верхнюю лобовую деталь корпуса около трех десятков контейнеров навесной динамической защиты "Контакт-1".

Такая "броня" повышает стойкость против некоторых типов реактивных гранат. Однако, как считают эксперты, она уже будет недостаточно эффективной при попадании современных противотанковых управляемых ракет, имеющих мощные тандемные боевые части.

Вызывает удивление, что совершенно "голой" осталась башня, для нее, по всей видимости, просто не хватило лишних блоков "Контакта".

Бортовые проекции прикрыли стальными экранами. Каких-то других усовершенствований больше не видно.

Ранее на часть "шестьдесят вторых" установили разработанные местными инженерами комплексы оптико-электронного противодействия Sarab ("Мираж") второй модификации. Такие устройства позволяли достаточно эффективно противодействовать различным ПТУР, в том числе американским TOW. Поэтому такое оборудование было бы не лишним и на этой машине.

Танки Т-62 в составе сирийской армии принимали участие в октябрьской войне 1973 года, использовались в ходе гражданской войны в соседнем Ливане, а также во время событий июня 1982 года, когда отражалось вторжение израильтян.

Фото: youtube.com
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В новом веке большую часть таких боевых машин вывели на базы хранения, тем не менее, в некоторых дивизиях продолжалась их ограниченная эксплуатация. Имелись даже планы по модернизации, например, на небольшом числе машин смонтировали датчики ветра.

В ходе боев с террористами правительственные силы понесли существенные потери, поэтому Т-62 возвращены в войска, где эксплуатируются в приличных количествах.

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