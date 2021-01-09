Владелец найденного у Капитолия пикапа с бомбами предстал перед судом

Полиция обнаружила пикап с 11 взрывными устройствами и огнестрельным оружием неподалеку от Капитолия в день беспорядков. Его владелец, 70-летний Лонни Лерой Коффман, уроженец штата Алабама предстал перед судом, однако дело его пока не рассматривалось, сообщает газета The Independent со ссылкой на федеральную прокуратуру.

Автомобиль, принадлежащий Коффману, находился в двух кварталах от Капитолия у Национального республиканского клуба. Помимо "коктейлей Молотова" в нем были штурмовая винтовка М4, пистолет и снаряженные магазины к стрелковому оружию.

Владельцу пикапа были предъявлены обвинения в хранении незарегистрированного огнестрельного оружия и ношении пистолета без разрешения. Коффман показал, что у него в машине были сосуды с расплавленным пенополистиролом и бензином. Там же находились обрезки ткани и запалы. По словам следователей, адская смесь при взрыве действует как напалм. "Оружие было готово к использованию, когда "взрывника" задержали", - указал и.о. прокурора в Вашингтоне Майкл Шервин.

Напомним, тысячи сторонников действующего президента Дональда Трампа ворвались 6 января в здание Капитолия, совершили акты вандализма и угрожали законодателям, находившимся под охраной полиции. Участникам беспорядков удалось воспрепятствовать утверждению законодателями избранного президента Джо Байдена. Но когда здание вновь контролировали правоохранители, Палата представителей и Сенат подтвердили победу Байдена на президентских выборах.