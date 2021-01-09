Вышел русский трейлер "Аферы Оливера Твиста" с Линой Хиди

Экшн "Афера Оливера Твиста" (Twist), "современный взгляд на классический роман Чарльза Диккенса "Оливер Твист", обзавелся русским трейлером. Ролик размещен на YouTube-канале компании Megogo Distribution.

По сюжету ленты живущий в Лондоне молодой талантливый художник, собственно, Твист, "случайно попадает в банду", которая готовит дерзкую кражу бесценной картины.

В ролях: лауреат премии "Оскар" Майкл Кейн ("Интерстеллар", "Темный рыцарь", "Престиж"), Лина Хиди (Серсея из "Игры престолов", "300 спартанцев"), Рита Ора ("Пятьдесят оттенков серого") и Рафф Лоу, сын Джуда Лоу, на экранах дебютировавший с отцом в "Потрошителях" 2009-го, - в роли Твиста.

Режиссер - Мартин Оуэн ("Лос-анджелесский слэшер", "Клуб анонимных киллеров").

В кино - с 28 января.